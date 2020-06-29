- - Егор Шип - Как Твои Дела?

Егор Шип - Как Твои Дела?

  • Прослушиваний: 172 раз(а)
  • Качество: 320 kbps
  • Длительность: 2:34
  • Размер: 6 MB
  • Дата релиза: 29 июнь 2020
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Егор Шип - Как Твои Дела?
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2:34
Текст песни
Как твои дела?
Трубку не берешь
Я хочу тепла
Могла бы до плоть
Снова попадаю в блок

Эй как твои дела?
Знаю наперед
Я хочу тепла
Но попадаю в блок
С*ка попадаю в блок
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